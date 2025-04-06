وزارة الشباب تطلق الملتقى الإقليمي لبرنامج ريحانة لتمكين الفتيات

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدور الحيوي الذي يقوم به برنامج "ريحانة" في تعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن من القيام بأدوار قيادية ومجتمعية مؤثرة.



أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم /الأحد/، فاعليات المُلتقى الإقليمي للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة"، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمشاركة 400 فتاة من 4 محافظات (الإسكندرية، الغربية، المنوفية، والبحيرة) بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.



ويستمر المُلتقى على مدار يومين، ويهدف إلى التعريف ببرنامج "ريحانة" القيادي، وجذب فتيات جدد للمشاركة فيه، إلى جانب اختيار أفضل العناصر للمشاركة في الملتقى القمي بالقاهرة، والمقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".



ويتضمن البرنامج عددًا من الفاعليات المتنوعة تشمل ورش عمل، ومحاضرات تنموية، وجلسات استماع، بالإضافة إلى لقاءات توعوية تُنظم تحت شعار "قيم وحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لتعزيز منظومة القيم الإيجابية لدى الفتيات، وتطوير مهاراتهن في القيادة والمشاركة المجتمعية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا فعّالًا في مجال تمكين الفتيات المصريات بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن البرنامج يجسّد توجهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة والنهوض بدورها المجتمعي، وتمكينها من المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسارات التنمية المستدامة.



وشدد صبحي على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات التي تُسهم في بناء شخصية الفتاة المصرية على أسس من الوعي، والثقة، والقيادة، وتمكنها من أن تكون شريكة حقيقية في مسيرة التنمية.



ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الفتيات ودعم أدوارهن المجتمعية والقيادية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤثر في محيطه، وقادر على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

