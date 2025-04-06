الناس مش عارفة تنام.. الحديدي تنتقد المراكب النيلية بالزمالك والمنيل

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن استيائها الشديد من انتشار المراكب النيلية التي تبث الأغاني الصاخبة على كورنيش الزمالك والمنيل، مؤكدة أنها تحولت إلى مصدر إزعاج يومي للسكان، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.



وخلال حلقة من برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، عرضت الحديدي مقطع فيديو وصل غليها من سكان الحي العريق يظهر فيه صوت الأغاني المرتفعة من المراكب المنتشرة بطول الكورنيش، وعلقت قائلة:"كمشاهد، قد تظن أنها مجرد أغانٍ عادية، لكن تخيل نفسك تسكن في شارع أبو الفدا أو شارع عبد العزيز آل سعود،في المنيل وتسمع هذا الصخب في الرابعة فجراً".



وأضافت: "من المفترض أن هذه المناطق راقية وجميلة، لكن الضوضاء مستمرة من منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى، سواء كانت المراكب مليئة بالناس أو حتى فارغة .. كيف يعيش الناس في هذا الإزعاج المرعب؟".

المراكب النيلية



وتساءلت الحديدي:"من يمنح هذه المراكب تصاريح؟ وأين الجهات الرقابية؟ شارع أبو الفدا، الذي كان يوماً من أرقى شوارع القاهرة، أصبح محاصراً بين المقاهي التي استولت على الأرصفة، والمراكب التي تلوث سكون الليل".



واصلت :"نحن لا نعترض على الاحتفالات أو أكل العيش، لكن هذا الشكل لا يحدث في أي نهر في العالم. لا يوجد مكان يقبل بهذا القدر من التلوث السمعي والبصري، نرجو من المحليات والمسطحات المائية التحرك فوراً، لأن الوضع أصبح لا يُحتمل".



واختتمت حديثها بمناشدة للجهات المعنية، قائلة : هذا الامر مخالف للقانون فكيف لتلك المراكب أن تعمل ؟ أرجوكم طبقوا القانون وإحموا الناس الي ساكنه ومش عارفة تعيش وتنام.