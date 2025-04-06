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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي تحذر هؤلاء المرضي .. ألبسوا كمامات

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد حليم قنديل

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الموجة الحارة المصحوبة برياح محملة بالأتربة والرمال، والتي بدأت تأثيراتها اعتبارًا من اليوم، قائلة:"الوضع الراهن في الطقس صعب جدًا لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.. وكلنا حسينا النهاردة بده.. زيي كده بسبب العواصف الترابية ورياح الخماسين".


وأضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن يوم الثلاثاء من المتوقع أن يكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مشيرة إلى أهمية الاستعداد الجيد لهذه الأجواء.


وتابعت:"اللي عنده حساسية أو جيوب أنفية لازم يكون معاه الكمامات والبخاخات وأدوية الحساسية، وكمان يتواصل مع دكتور لو حاسس بأي تعب".


وشددت على أن التعرض للأتربة والعواصف الترابية قد يتسبب في نزلات سعال قوية وأدوار برد تأخذ فترات طويلة حتى الشفاء ، قائلة:"التراب بيؤدي لأعراض سريعة، وممكن يسبب سعال ونزلات تستمر فترات طويلة".

الأرصاد الجوية لميس الحديدي الطقس الجيوب الأنفية

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