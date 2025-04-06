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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تم حسم الصفقة.. الأهلي يضم أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات| تفاصيل مثيرة

الصفقة حُسمت.. الأهلي يضم أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات
الصفقة حُسمت.. الأهلي يضم أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك الحالي، أصبح فيه 3 أطراف بعدما دخل الأهلي طرفًا من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وقال أمير هشام عبر  برنامجه بلس 90 :" زيزو وقع عقدًا مع الأهلي لمدة أربع سنوات،بشروط معينة تحفظ حقوق الطرفين".


وأضاف: "هناك حالة واحدة فقط تمنع انتقال للأهلي ولن أخوض فيها، زيزو خلال شهر يناير دخل الفترة الحرة من عقده، وأصبح من حقه الانضمام لأي نادٍ، ومفاوضات الأهلي بدأت من منتصف شهر يناير، وكان هناك اتفاق مبدئي مع اللاعب ووالده".

وواصل: "وقع زيزو عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، كان قبل لقاء القمة في الدور الأول الذى انتهى (1-1)".


موجود في أهلي ..رد صادم من زيزو في تصريح سابق عن حبه للأهلي

شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الفارس الأبيض ونادي الأهلي بسبب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وأعاد مهيب عبد الهادي نشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لزيزو وعلق بسؤل لزيزو بتحب جمهور الاهلي 
اجابه زيزو :"جمهور الأهلي موجود في اهلي  و بحبه قوي ".

وأضاف زيزو في تصريحاته عبر برنامج اللهيب وقتها وقال :"بابا مؤثر في حياتي بشكل كبير جدا لان انا دماغي مش احسن حاجة  و في قرارت لو مكنش بابا موجود كان حياتي كلها اتغيرت".

ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

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