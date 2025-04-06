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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بقنا يتفقد مستشفى أبوتشت الجديد

وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى أبوتشت الجديد
وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى أبوتشت الجديد
أ ش أ

أجرى وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى أبوتشت الجديد؛ للوقوف على معدلات التشغيل، ومراجعة الأقسام المختلفة به، ووضع خطة التشغيل لكافة الأقسام داخله.


وتابع المحافظ -خلال جولته- أخر ما وصل إليه المستشفى من إنشاءات وتجهيز للغُرف داخله، ومراحل الانتهاء من قسم الأشعة المقطعية والذي من المقرر تشغيله قريباً ضمن الأقسام المختلفة بالمستشفى، مؤكداً قُرب تشغيل قسم الأشعة ودعمه بالأجهزة الحديثة اللازمة ليفتح أبوابه لاستقبال المرضى.


وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير مسار آمن لجميع الأقسام داخل المستشفى لضمان سلامة المرضى وحصولهم على الخدمة الطبية المطلوبة لهم بسهولة، موجهاً بدعم المستشفى بفرق أمن للحفاظ على استقرار وتنظيم الخدمة والحفاظ على الأجهزة والبنية التحتية للمستشفى ومراجعة المداخل المختلفة ومدخل سيارات الإسعاف ومستوى النظافة الخارجية لمبنى المستشفى.


وتفقد وكيل وزارة الصحة بقنا غرفة النفايات الرئيسية في المستشفى، وراجع كيفية استلام وفرز وفرم النفايات الطبية الخطرة والمَخرج المقرر لغرفة النفايات والمسار الآمن لذلك، موجهاً بنقل النفايات الطبية الخطرة بصورة دورية ووضع خطة لذلك لضمان أقصى درجات مكافحة العدوى داخل المستشفى ومحطة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وتابع إنشاءها بأحدث التقنيات الفنية، مشددًا على سرعة الانتهاء منها للبدء في استقبال مرضى الغسيل الكلوي بالوحدة المرفقة بالمستشفى، وتفقد المعمل والأجهزة، وخطة الانتهاء من الأعمال الإنشائية داخل المعامل ومعمل الكيمياء والهيماتولوجي والفيروسات والهورمونات، وتردد المعمل خاصة أيام الإجازات والتسجيل السليم للحالات المترددة على المعمل، موجهاً بسرعة تركيب أجهزة الكيمياء للتوسع في الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفى.


وتفقد وكيل وزارة الصحة بقنا قسم الأطفال، وراجع كافة الحالات بالقسم والحضانات وتشغيل كافة الأجهزة بكفاءة، موجهاً بعقد تدريبات مكثفة لأطباء الأطفال بالقسم على استخدام أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمرّ (السِيباب) والتنفس الاصطناعي (الفِنت) بالاستعانة بأطباء مستشفى قنا العام لتدريبهم، وذلك لزيادة القدرة الطبية الفنية لأطباء الأطفال وزيادة الكفاءة العلمية لهم، وقسم العناية المركزة والذي يجري الانتهاء منه وتجهيزه وتشغيله ودعمه بالأجهزة الطبية اللازمة والذي من المُقرر تشغيله بقوة 6 أسِرة عناية مركزة.


وعقد وكيل وزارة الصحة بقنا اجتماعاً لفريق المستشفى، في حضور الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، وفي حضور الدكتور علي نورالدين مدير إدارة أبوتشت الصحية والقائم بأعمال مدير المستشفى، وفريق إشراف المستشفى، والمهندس الاستشاري المسؤول عن المستشفى، حيث ناقش آخر المستجدات الإنشائية وخطة نقل كافة الأقسام من المبنى القديم إلى الصرح الطبي الجديد للمستشفى، وتحديد الأقسام المختلفة داخل المبنى وتحديد المسارات المختلفة للأقسام، وذلك من خلال النقل التدريجي للأقسام الطبية والخدمات المختلفة، موجهاً إدارة الطوارئ بعمل خطة عاجلة لنقل قسم الاستقبال والطوارئ من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، موجهاً بالدعم الكامل للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وزيادة الكميات المقررة من الأودية داخل الصيدليات والأقسام المختلفة.

وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا مستشفى أبوتشت الجديد قسم الأشعة المقطعية

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