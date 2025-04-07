هيدي كرم عن ظهور نجلها في كليب نانسي عجرم: فضل مسبل لها

كشفت الفنانة هيدي كرم عن موقف طريف من طفولة نجلها نديم منصور، الذي شارك وهو في سن السادسة تقريبًا في تصوير كليب أغنية “أخاصمك آه” للفنانة نانسي عجرم، وذلك خلال استضافتهما في الحلقة الأولى من بودكاست “اللعب مع الكبار” للإعلامي رامي رضوان.

وقالت هيدي: “هو كان بيحب أغنية أخاصمك آه وهو صغير، وفضل في الكليب قاعد مسبل لنانسي عجرم”، مضيفة أن نانسي ضحكت بشدة من تصرفه العفوي وهو يجلس بجوارها مرتديًا زي “بلياتشو” صغير، وأضافت: “كل الناس ضحكت، لدرجة إنهم وقفوا التصوير”.

أما نديم، فاستعاد ذكرياته قائلاً: “كل اللي فاكره إن ماما قالت لي تطلع في أغنية مع نانسي عجرم، وكنت بسمع نانسي كتير في العربية مع ماما”، وتابع مازحًا: “أنا معملتش حاجة في الكليب غير إني قعدت أبص لنانسي عجرم”.

وتر حساس

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم كان مسلسل “وتر حساس” الذي عرض مؤخرًا على قناة ON، وشارك في بطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج

هيدي كرم تتصدر محركات البحث

وكانت قد تصدرت الفنانة هيدي كرم محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة عن كواليس انفصالها وسر عدم انجابها بعد طفلها الوحيد

وقالت هيدي كرم ، خلال لقائها ببرنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر قناة النهار، إنها تزوجت أثناء دراستها الجامعية، وكان زوجها يكبرها بنحو 11 عامًا.

وأضافت أنها أنجبت ابنها الوحيد، نديم، لكنها قررت الانفصال لأنها لم تشعر بالراحة والتوافق في الزواج ولم تكن قادرة على الاستمرار.