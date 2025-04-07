رضا عبدالعال: بيراميدز الأفضل في مصر حاليا

قال، رضا عبدالعال، محلل برنامج “البريمو” على قناة “تن”، إن نادي بيراميدز هو الفريق الأفضل من الناحية الفنية في الكرة المصرية حالياً، متفوقاً على النادي الأهلي والزمالك، وذلك بفضل العناصر المميزة التي يضمها في تشكيلته.

بيراميدز يتفوق فنياً على الأهلي والزمالك

وخلال مداخلته مع الإعلامي محمد فاروق، شدد عبدالعال على أن بيراميدز يقدم كرة قدم أكثر تميزاً من باقي الفرق، مشيراً إلى أن أداء الفريق على أرض الملعب يثبت تفوقه الفني، وأنه يستحق أن يُصنف كأفضل فريق في مصر خلال الفترة الحالية، متقدماً على الأهلي، الذي يرى أنه لم يعد الأفضل، وكذلك على الزمالك الذي لم يذكره ضمن قائمة الأفضل.

سيراميكا كليوباترا في المرتبة الثانية

وأثار عبدالعال الجدل بترتيبه لفرق الدوري من حيث المستوى الفني، حيث قال إن بيراميدز يأتي أولاً، يليه فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يغيب الزمالك تماماً عن هذا التصنيف، وهو ما قد يُعتبر تصريحاً صادماً لجماهير القطبين الأهلي والزمالك.

بيراميدز الأقرب لحصد لقب الدوري

واختتم عبدالعال تصريحاته بتأكيده أن بيراميدز يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين في الدوري المصري حالياً، سواء من ناحية المهارة أو الانسجام الجماعي، مما يجعله الفريق الأقرب للتتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم إذا استمر على نفس المستوى.

تصريحات رضا عبدالعال دائماً ما تثير الجدل، لكن لا شك أن أداء بيراميدز هذا الموسم يدفع البعض للتفكير فعلاً في مدى قدرته على كسر هيمنة الأهلي والزمالك على البطولات المحلية.



