اجتماع مرتقب للجنة الاستئناف لحسم أزمة لقاء القمة

أكد الإعلامي أمير هشام أن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تستعد لعقد اجتماع حاسم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في ظل تداعيات أزمة مباراة القمة التي لم تُلعب بين الأهلي والزمالك.

مصدر مسؤول: اجتماع اللجنة خلال الأسبوع الجاري

وفي تصريحاته عبر برنامجه “بلس 90” المُذاع على قناة النهار، كشف هشام نقلاً عن مصدر مسؤول أن لجنة التظلمات ستجتمع خلال الأسبوع الجاري للنظر في القرارات الصادرة مؤخرًا من رابطة الأندية، وعلى رأسها القرار المتعلق بعدم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي بسبب غيابه عن مباراة القمة.

قرار رابطة الأندية… ثابت وصعب التغيير

أوضح أمير هشام أن ما توصل إليه من معلومات يُشير إلى أن تغيير قرار رابطة الأندية مستبعد في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بعدم خصم النقاط الثلاث من الأهلي، مما يزيد من حالة الجدل بين الجماهير ويزيد الضغط على لجنة الاستئناف قبل اجتماعها المرتقب.

ردود أفعال منتظرة وموقف الأندية

تنتظر جماهير الكرة المصرية والمهتمين بالشأن الرياضي قرار لجنة الاستئناف، حيث ترى أندية الزمالك وبيراميدز أن العدالة تقتضي تطبيق اللائحة وخصم النقاط، بينما يتمسك الأهلي بموقفه ومبرراته لعدم الحضور. ويأمل الجميع في أن يُسهم الاجتماع المرتقب في إزالة الغموض وتوضيح الرؤية بشأن ما حدث.

باتت الأنظار موجهة الآن إلى لجنة الاستئناف، التي ستكون أمام اختبار حقيقي لاتخاذ قرار منصف وعادل يعيد الهدوء إلى الساحة الرياضية المصرية، ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



