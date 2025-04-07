خيسوس يكشف حقيقة اقترابه من تدريب منتخب البرازيل

حسم البرتغالي خورخي خيسيوس مدرب الهلال السعودي، الجدل حول اقترابه من تدريب منتخب البرازيل.

كانت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، ذكرت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، هو المرشح الأول لتدريب منتخب البرازيل، وفي حالة رفض أنشيلوتي، سيلجأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى خورخي خيسوس.

خيسوس ينكر مفاوضات الاتحاد البرازيلي

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن خيسيوس أنكر وجود مفاوضات معه من قبل الاتحاد البرازيلي لتدريب السيليساو، وذلك خلال اجتماعه بإدارة ناديه أمس الأحد.

كما تواصلت الصحيفة السعودية، مع فينسيوس رودريجيز أحد أعضاء الفريق الإعلامي بالاتحاد البرازيلي، حيث قال: “لا أعرف أي شيء عن قصة مفاوضات الاتحاد البرازيلي مع خيسوس وما يتردد حول اقترابه من تدريب منتخب بلادنا”.

واستقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على إقالة دوريفال جونيور من تدريب منتخب البرازيل، بعد الهزيمة القاسية أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026، نهاية شهر مارس الماضي.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الذي حجز مقعده في كأس العالم 2026 رسميا، جدول ترتيب التصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تراجع المنتخب البرازيلي للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.