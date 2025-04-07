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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد الأراضي والمياه : حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية

معهد الأراضى والمياه
معهد الأراضى والمياه
شيماء مجدي

يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والبيئية والخدمية والانتاجية والارشادية والتدريبية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة الأراضي والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.


وصرح محمد الخولي – مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.


وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة. كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.


وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهرمارس 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:


1-    الأنشطة البيئية وخدمة المجتمع :


 إعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعى اليد لمساحات (149)  فدان . 


  انتاج وبيع  (420) لتر من محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة لمعالجة مساحة 42 فدانا.


 تقييم  (103) عينة سماد عضوى  - تقييم (4) عينات هيوميك  - تحليل  (294) عينة مياه  لبيان درجة صلاحيتها للرى


 انتاج وبيع (511) كيس من مخصب الميكوريزين .
 

  انتاج وبيع  (200) لتر سيانو بكتيريا .
  انتاج وبيع  (500) كيس عقدين 
    وبيع (205) كيس لقاح سويرى NPK   .  


2-    التحاليل والتقييمات العلمية :


 تقييم  (339) عينة تربة.
 الكشف عن النيماتودا فى (164) عينه تربة .
 الكشف عن أعفان الجذور فى (150) عينة تربة .


تحليل  (81) عينة نباتية لتقدير العناصر الكبرى والصغرى . -  (231) عينة سماد معدنى لبيان مكوناته ودرجة الصلاحية .     


  اجراء معاينات خارجية لمساحة (478) فدانا .  

3- اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية :


تــم مـن خـلال اللجنـة الفنــيــة للمخـصبـات الـزراعيـة فـحـص (389) مركب سمادى واستكمـال  اجـراءات تسجيــل (310) مـركب سـمـادى كـان للجنه بعـض الآراء الفنيـة ل (79) مـركبا  سماديــا  وقــــــد قامت اللجنه بـرفض تسجيل  (0) مــركب وقـــــد أوصت اللجنــه مخاطبــة الشركــــات المنوطة بها لعمل التعديـلات الفنية المطلوبه .  وفحص طلبات متنوعة  ب(10 طلب).


  4- الرقابة وتحسين الآراضى :


 قام المعهد من خلال الإدارة العامة للخدمات وتحسيــــن الاراضى بالرقابة على الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للاستخدام الآمـــن للأسمدة فقد تم مطابقة حوالي (364) عينة سماد محلى ومستورد والقيام ب (60) مأمورية كما تم فحص ومتابعة اوراق ترخيص لعدد (27) مصنع اسمدة.

 5 - التعاون الدولى والداخلي والتدريب:


•    المشاركة فى المراكز الإرشادية .
•    تدريب  116 من خريجى كليات الزراعة والعلوم .
•    حضور ورشة عمل فى اطار التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بعنوان  "الطرق والسبل الحديثة لزيادة انتاجية المياه".


•    المشاركه فى اليوم العالمى للاراضي الرطبه المنعقد بكلية الزراعة – جامعة عين شمس  وبمشاركة منظمة FAO.
•    حضور اجتماع (افتراضي) لبحث سبل التعاون مع الجانب البريطاني في مجال "تخفيف الاثار السلبية من إنبعاث ثاني اكسيد الكربون".


•    حضور إجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول الي نظم الري الحديث بالوادي والدلتا .


6- المشروعات البحثية ورصد المحاصيل : 


•    الإنتهاء من تحليل عينات التربة الخاصة بمشروع خريطة الخصوبة مايقرب من 5070 عينة بمحافظة الجيزة.


•    متابعة التجارب الخاصة بتطبيق خريطة الخصوبة بمحافظة البحيرة.


•    الانتهاء من حصر مساحات القمح المنزرعة بإستخدام تقنية الإستشعار عن بعد.


ويؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه  بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

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