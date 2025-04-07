مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالقصير

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قفط القصير تجاه قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قفط القصير، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.