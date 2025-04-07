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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الراجل مات .. سائق مينى باص يصدم شخصا بالنزهة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر إصطدام "مينى باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق ، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 

الأجهزة الأمنية سائق النزهة مينى باص

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