بوقك كبير.. تنمر يودي بحياة الطالبة صباح في مدرسة العبور

توفيت الطفلة صباح، البالغة من العمر 14 عامًا، نتيجة تعرضها للتنمر في إحدى مدارس العبور بالقليوبية.



https://youtube.com/shorts/9rQMYIl9uJE

بدأت الواقعة بعبارة “بوقك كبير” من زميلة لها تُدعى “مريم”، تطورت بعدها المضايقات إلى تعنيف جسدي أدى إلى سقوط صباح على الأرض وارتطام رأسها بمادة صلبة، ما أسفر عن وفاتها.





رغم محاولات صباح الدفاع عن نفسها والتوجه للأخصائية الاجتماعية، لم يتم اتخاذ إجراءات جدية لحمايتها.





النيابة العامة فتحت تحقيقًا في الحادث وأمرت بتشريح الجثمان لإظهار أسباب الوفاة، كما قررت إيداع الطفلة المتهمة في دار رعاية اجتماعية، والد الضحية أكد أن التنمر جريمة ويجب محاسبة المسؤولين.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/9rQMYIl9uJE