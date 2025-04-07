استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مواطن استشهد إثر استهدافه من طائرة مسيّرة للاحتلال في عزبة عبد ربه شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقصفت أخرى منزلا في حي السلام شرق جباليا البلد.

واستُشهدت أم وطفلها، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي للاحتلال على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن الاحتلال قصف حي النصر غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد مواطن في قصف الاحتلال مركبة قرب برج الوحدة في شارع الشفا غرب مدينة غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب عمارة الزهارنة على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأشارت إلى استشهاد الطبيب محمود رفيق أبو عمشة إثر قصف الاحتلال قرب مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وفي الجنوب، استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال تكية طعام خيرية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وقالت طواقم الإسعاف، إنها نقلت إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني شهيدين وعددا من المصابين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع 5 غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين، 22 منهم وسط وجنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,752 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.