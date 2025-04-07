بمشاركة عربية واسعة.. برنامج تدريبي لتعزيز جودة التقييم في التعليم العالي

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المميز "المقيم المعتمد" Certified Assessor Program، الذي تنظمه الجمعية العلمية للقياس والتقويم التابعة لاتحاد الجامعات العربية، ومقرها جامعة عين شمس.

تقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور نضال الرمحي رئيس جامعة الزرقاء.

وبدأت أولى جلسات البرنامج في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين في مجال التقييم وجودة التعليم العالي من مختلف الجامعات العربية.

ويُعد هذا البرنامج إحدى أبرز المبادرات التدريبية الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الكفاءات المهنية لأعضاء هيئة التدريس، حيث يركّز على تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقييم الحديثة، ضمن أطر أخلاقية تضمن النزاهة والتميز في الممارسات التربوية.

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وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا أكاديميًا رفيع المستوى، استُهل بكلمات ترحيبية ألقاها عدد من الشخصيات البارزة، حيث عبّر المتحدثون عن أهمية التقييم الأكاديمي في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وبناء بيئة تعليمية فعالة قائمة على الكفاءة والمساءلة.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور عمرو عزت سلامة عن فخره بهذا البرنامج النوعي، مشيرًا إلى أن اتحاد الجامعات العربية يضع تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في صدارة أولوياته، عبر دعم المبادرات التي تعزز جودة المخرجات التعليمية. كما أثنى على الدور المحوري للجمعية العلمية للقياس والتقويم في تطوير وتنفيذ هذا البرنامج الطموح.

من جانبها، أكدت الدكتور أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على التزام الجامعة المستمر بدعم تنمية الكفاءات الأكاديمية وتعزيز الشراكات الإقليمية الفاعلة.

وأشادت بجهود الجمعية في سد فجوة نوعية في مجال التدريب المتخصص في التقييم الأكاديمي، باعتباره ركيزة أساسية للاعتماد وضمان الجودة.

أما الدكتور نضال عيشة، نائب رئيس جامعة الزرقاء للشؤون الإدارية، فقد ثمّن التعاون الوثيق بين جامعتي الزرقاء وعين شمس، الذي تُوج باتفاقية شراكة استراتيجية في مايو 2024 خلال المؤتمر السنوي لجامعة عين شمس.

وأوضح أن مشاركة جامعة الزرقاء الفعالة في البرنامج تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الأكاديمية وتوسيع آفاق التبادل المعرفي العربي.

كما ألقت الدكتور منى عبد العال الزاهري، الأمين العام للجمعية العلمية للقياس والتقويم، كلمة رحبت فيها بالمشاركين، موضحة أن البرنامج ثمرة تعاون عربي مشترك بين عدد من الجامعات والخبراء، وقد صُمم بعناية ليقدم محتوى تدريبيًا متقدمًا يغطي أهم موضوعات التقييم الأكاديمي، من تصميم الأهداف التعليمية، إلى تحليل المخرجات وتطبيق معايير الاعتماد، مرورًا بتصميم أدوات تقييم فاعلة واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ضمن أطر أخلاقية راسخة.

ويمتد البرنامج لمدة 8 أسابيع، بواقع جلستين أسبوعيًا، بإجمالي 48 ساعة تدريبية، إلى جانب أنشطة غير متزامنة عبر منصة إدارة التعلم (LMS)، ويشارك فيه 25 متدربًا من مختلف التخصصات، من بينهم 20 متدربًا من جامعة الزرقاء، بإشراف الدكتور رضا المواضية، عميد كلية التربية ومدير وحدة التطوير وضمان الجودة بالجامعة.

ويُقدم البرنامج نخبة من المدربين والخبراء من جامعات عربية مرموقة، منهم أ.د. زينب السيد، أ.د. أنسام سيف، د. داليا يوسف جامعة عين شمس ، أ.د. محمد حسنين، د. هند عبد المجيد جامعة الملك عبد العزيز – السعودية، أ.د. محمد هاني جامعة الخليج العربي – البحرين، أ.د. سها عشري جامعة الجوف – السعودية، أ.د. جيهان صادق جامعة الملك سلمان – مصر، د. رشا أبو قمر جامعة مكة الوطنية – السعودية، د. نانسي الحسيني جامعة الزقازيق ، وغيرهم من المتخصصين في مجال القياس والتقويم.

وعبّر المشاركون في اليوم الأول عن إعجابهم الشديد بالمحتوى التدريبي والتنظيم الاحترافي للبرنامج، مؤكدين أن البرنامج يشكل إضافة نوعية لتطوير قدراتهم في التقييم، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي بالجامعات العربية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية مايو 2025، متناولًا محاور متقدمة في التقييم الأكاديمي والاعتماد والجودة الشاملة.