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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

استهداف تل أبيب
استهداف تل أبيب
قسم الخارجي

أعلنت الميليشيات الحوثية المتمركزة في اليمن، اليوم الاثنين، عن استهدافها تل أبيب، بالإضافة إلى مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وقالت الميليشيات الحوثية في بيان إنها نفذت عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت موقعا عسكريا في يافا (تل أبيب، والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة من نوع "يافا"".

وأضاف: "وردا على استمرار العدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبِنا تواصل قواتنا المسلحة استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر التي تنفذ العدوان على بلدنا حيث نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وشدد سريع على أن "الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبِنا واستهداف الأعيان المدنية في عدد من المحافظات تؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه"، مؤكدا أن "هذه الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا صمودا وتمسكا بموقفهم الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم استجابة للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، وأن هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

الحوثيون استهداف تل أبيب البحر الأحمر الميليشيات الحوثية اليمن يحيى سريع

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