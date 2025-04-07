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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعجاب فرنسي بـ النقل المصرى.. ماكرون :حريصون على مشاركة مصر مشاريع التطوير

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
قسم الأخبار

-الرئيس السيسي : 
-أثمن دور الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالنقل في مصر
-توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي
-الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية للمونوريل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين تفقدا المحطة واطلعا على التجهيزات والخدمات التي سوف يستفيد منها ملايين المصريين، كما قاما بجولة في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنواعه، مثمناً دور الشركات الفرنسية المختلفة في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالنقل في مصر، خاصة في القاهرة الكبرى، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسارات النقل الجماعي في مصر.

وأكد الرئيس، على حرص الدولة على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.

وذكر المتحدث الرسمي ، أن الرئيس الفرنسي أعرب من جانبه عن إعجابه بالمستوى المتقدم لقطاع النقل في مصر، مشيدًا بأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها البنية التحتية ووسائل النقل، ومؤكدًا حرص فرنسا على المشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية.
 

السيسي الرئيس السيسي الشركات الفرنسية ماكرون إيمانويل ماكرون

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