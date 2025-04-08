عناصر التراث الثقافي اللامادي بمصر والآثار.. محاضرة بالمتحف القبطي

ألقى الدكتور ناصر محمد سلامة مدير عام الإدارة العامة للتراث الثقافي اللامادي بقطاع المتاحف محاضرة عن عناصر التراث الثقافي اللامادي بمصر والاثار ذات الصلة بها بمتاحف القطاع وذلك بـ المتحف القبطي .



جاء ذلك بحضور مديري وامناء المتاحف ومسئولي أقسام التراث الثقافي اللامادي بقطاع المتاحف المصرية الي جانب طلاب الكليات المتخصصة وذلك بقاعة محاضرات المتحف القبطي.

التراث الثقافي اللامادي بمصر



أوضح الدكتور ناصر ، أن المحاضرة تناولت بالشرح اتفاقية عام 2003 بين مصر ومنظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي الغير مادي ،بالإضافة إلى معناه وممارساته في مصر سواء مسجل عالميا كممارسات وممتلكات تراثية غير مادية بمصر او لم تسجل بعد والاثار ذات الصلة الموجودة بمتاحف القطاع وخاصة المعروضة بالمتحف القبطي.



وعقب انتهاء المحاضرة تم المرور علي الاثار المعروضة بقاعات المتحف القبطي وإظهار ذات الصلة منها بالتراث الثقافي اللامادي تطبيقا علي ما تم تناوله بالمحاضرة وخاصة القطع الاثرية التي تتصل بعناصر وممارسات التراث الثقافي اللامادي المصري المسجلة بالمنظمات العالمية من منظمة الالكسو التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو العالمية.

تابع أن ممتلكات وممارسات مصر الثقافية اللامادية المسجلة زادت الي عشرة ممارسات مؤخرا بعد زيادة الة السمسمية والحنا اليهم وفنون النقش علي المعدن الي السبع ممارسات المصرية السابقة وهم ( التحطيب، والأراجوز، النخيل والتمر، النسيج، السيرة الهلالية، ومسار رحلة العائلة المقدسة، والخط العربي) .

أفاد أن المناقشات خلال الجولة شملت الحديث عن المعارض المؤقتة للتراث الثقافي اللامادي بالمتاحف والعمل علي تجهيز قوائم للآثار ذات الصلة بكل متحف لتمهيد عرضها في معارض مؤقتة تشرح ارتباطها الوثيق بتراثنا الحضاري وهويتنا المصرية النابعة من تاريخ حضارتنا بكل حقبها التاريخية .