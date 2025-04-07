كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون لشرح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن أهمية محطة عدلي منصور التبادلية.

وقال «الوزير» خلال الجولة، إنه في يوم تاريخي هام لقطاع النقل في مصر وتجسيدا وإنعكاسا لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأَضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الزيارة تجسد العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، مضيفا أن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف قطاعات النقل في مصر والتعاون في مجال مترو الأنفاق.

التعاون قائم

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن التعاون القائم بين وزارة النقل وعدد من الشركات الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد «الوزير» على تطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر.