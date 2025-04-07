أهدرنا العديد من الفرص.. نجم الزمالك السابق يعلق على لقاء ستيلينبوش الجنوب أفريقي

تحدث أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق عن مواجهة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "نتيجة مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش جيدة .. والكرة في جنوب أفريقيا تطورت.. الزمالك أهدر الكثير من الفرص في مباراة ستيلينبوش".

وتابع: "الزمالك كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، الزمالك لديه القدرة على حسم التأهل لنصف النهائي.. إراحة اللاعبين الأساسيين في كأس عاصمة مصر قرار صائب من الجهاز الفني".



وأضاف: "هجوم نادي الزمالك يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة، الزمالك يمتلك هجوم قوي مثل الجزيري وناصر منسي وحسام أشرف.. ومحمود بنتايج يقدم صورة جيدة دائمًا على المستوى الدفاعي والهجومي".

وأتم : "من الأفضل الدفع بناصر منسي في مباراة ستيلينبوش نظرًا لامتلاكه السرعة والتحرك، من الممكن أن يدفع الجهاز الفني بسيف الجزيري مع ناصر منسي في الشوط الثاني".