قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم
أحمد موسى: عشرات الآلاف يحتشدون غدا أمام المعبر للترحيب بماكرون ورفض التهجير
كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات
اشتراك VIP| صورة ماكرون على كارنيه عبور مترو عدلي منصور.. شاهد
علاقة وأكياس بالفريزر .. كيف انكشفت جريمة مقـ.ـتل مالك شركة التجمع
الهلال الأحمر المصري: العريش أصبحت مدينة الإنسانية الأولى في العالم
تصريحات جديدة من ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.. ماذا قال؟
كامل الوزير لـ الرئيسان السيسي وماكرون: دخول المترو بـ الكارت.. فيديو
آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 7-4-2025
حكم تربية الكلاب لغرض شرعي أو خلافه.. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي وماكرون يزوران شمال سيناء غدا .. أحمد موسى يكشف التفاصيل
أحمد موسى: قرار مصر ينبع من إرادتها الوطنية المستقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهدرنا العديد من الفرص.. نجم الزمالك السابق يعلق على لقاء ستيلينبوش الجنوب أفريقي

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تحدث أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق عن مواجهة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "نتيجة مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش جيدة .. والكرة في جنوب أفريقيا تطورت.. الزمالك أهدر الكثير من الفرص في مباراة ستيلينبوش".

وتابع: "الزمالك كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، الزمالك لديه القدرة على حسم التأهل لنصف النهائي.. إراحة اللاعبين الأساسيين في كأس عاصمة مصر قرار صائب من الجهاز الفني".


وأضاف: "هجوم نادي الزمالك يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة، الزمالك يمتلك هجوم قوي مثل الجزيري وناصر منسي وحسام أشرف.. ومحمود بنتايج يقدم صورة جيدة دائمًا على المستوى الدفاعي والهجومي".

وأتم : "من الأفضل الدفع بناصر منسي في مباراة ستيلينبوش نظرًا لامتلاكه السرعة والتحرك، من الممكن أن يدفع الجهاز الفني بسيف الجزيري مع ناصر منسي في الشوط الثاني".

الزمالك أحمد جعفر ستيلينبوش الجنوب أفريقي الكونفدرالية الأفريقية ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الوزير شكره في الآخر| أول رد من التعليم على وفاة مدير إدارة الباجور

مدير إدارة الباجور

بالتزامن مع زيارة الوزير المفاجئة.. وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بأزمة قلبية

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

وزير التربية والتعليم

ماذا حدث في جولة وزير التعليم بمدارس المنوفية اليوم؟| تفاصيل كاملة

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

تعطيل البنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

عطلة بالبنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: المباحثات المباشرة مع إيران تعقد السبت المقبل

مشاجرة عنيفة في مطار رفيق الحريري

مشاجرة عنيفة في مطار رفيق الحريري ببيروت| شاهد

ترامب ونتنياهو

البيت الأبيض: إلغاء المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو

بالصور

أضرار نقص الماء في الجسم .. اعرف الكمية المناسبة يوميا

شرب الماء
شرب الماء
شرب الماء

نوع زيت يدمر الكوليسترول والسكر وخارق في إنقاص الوزن| اكتشفه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

من غير ريجيم وأدوية.. عشبة رخيصة تدمر الوزن في 90 يوما فقط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

جنازة مدير الإدارة التعليمية في الباجور

تسابق الجميع لحمل جثمانه.. جنازة مهيبة لـ مدير الإدارة التعليمية في الباجور | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

المزيد