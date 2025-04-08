ف ر س 1.. لوحات معدنية مميزة في مزاد جديد | تفاصيل

يواصل موقع لوحتك دوت كوم التابع للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، طرح باقة جديدة من اللوحات المعدنية المميزة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي التميز والانفراد.

ف ر س "1" لوحات معدنية مميزة

ظهرت اللوحة المميزة التي تحمل الأحرف ف ر س والرقم 1، بسعر تجاوز المليون بـ 30 ألف جنيه حتى الأن، ويتزايد عليها عدد 9 أشخاص، حتى يوم الثامن من أبريل ساعة 19:43:34.

لوحات معدنية مميزة

كما طرحت اللوحة المعدنية المميزة صاحبة الرقم 1 مع الأحرف س ن، بسعر مليون و252.222 جنيه، وتستمر المزايدة على هذه اللوحة حتى 8 ابريل ساعة 18.07:27، ويذكر أن عدد المتزايدين على هذه اللوحة وصل إلى 6 أشخاص.

ومن ضمن فئات المليون ظهرت اللوحة رقم 1 بأحرف ن ب ق، حيث وصل سعرها إلى مليون و111.111 جنيه، ويتزايد على اللوحة 2 من الأشخاص، وتستمر هذه المزايدة حتي التاسع من ابريل ساعة 16:12:18.

لوحات معدنية مميزة

لوحات معدنية مميزة رقم 2222 و1

ظهرت اللوحة رقم 1 س ل ط، بسعر 405 ألف جنيه، حيث يتزايد عليها شخصين حتى الان، وتستمر المزايدة حتى يوم 10 ابريل، ساعة 01:21:34، واللوحة رقم 2222 صاحبة الأحرف ج م، التي وصل سعرها إلى الان 850 ألف جنيه، بعد مزايدة من أشخاص، وتستمر حتى 9 أبريل ساعة 10:36:19.

كما يضم المزاد اللوحة رقم 98 التي تحمل الأحرف الثلاث ه أ م، ويتزايد على تلك اللوحة شخصيتن، بسعر وصل إلى 500 ألف جنيه، وتستمر المزايدة على اللوحة حتى يوم 9 أبريل، ساعة 16:42:38.