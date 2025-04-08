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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ف ر س 1.. لوحات معدنية مميزة في مزاد جديد | تفاصيل

لوحات مميزة
لوحات مميزة
صبري طلبه

يواصل موقع لوحتك دوت كوم التابع للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، طرح باقة جديدة من اللوحات المعدنية المميزة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي التميز والانفراد.

ف ر س "1" لوحات معدنية مميزة 

 

ظهرت اللوحة المميزة التي تحمل الأحرف ف ر س والرقم 1، بسعر تجاوز المليون بـ 30 ألف جنيه حتى الأن، ويتزايد عليها عدد 9 أشخاص، حتى يوم الثامن من أبريل ساعة 19:43:34.

لوحات معدنية مميزة 

كما طرحت اللوحة المعدنية المميزة صاحبة الرقم 1 مع الأحرف س ن، بسعر مليون و252.222 جنيه، وتستمر المزايدة على هذه اللوحة حتى 8 ابريل ساعة 18.07:27، ويذكر أن عدد المتزايدين على هذه اللوحة وصل إلى 6 أشخاص.

ومن ضمن فئات المليون ظهرت اللوحة رقم 1 بأحرف ن ب ق، حيث وصل سعرها إلى مليون و111.111 جنيه، ويتزايد على اللوحة 2 من الأشخاص، وتستمر هذه المزايدة حتي التاسع من ابريل ساعة 16:12:18.

لوحات معدنية مميزة 

لوحات معدنية مميزة رقم 2222 و1

 

ظهرت اللوحة رقم 1 س ل ط، بسعر 405 ألف جنيه، حيث يتزايد عليها شخصين حتى الان، وتستمر المزايدة حتى يوم 10 ابريل، ساعة 01:21:34، واللوحة رقم 2222 صاحبة الأحرف ج م، التي وصل سعرها إلى الان 850 ألف جنيه، بعد مزايدة من أشخاص، وتستمر حتى 9 أبريل ساعة 10:36:19.

كما يضم المزاد اللوحة رقم 98 التي تحمل الأحرف الثلاث ه أ م، ويتزايد على تلك اللوحة شخصيتن، بسعر وصل إلى 500 ألف جنيه، وتستمر المزايدة على اللوحة حتى يوم 9 أبريل، ساعة 16:42:38.

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