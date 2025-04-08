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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، تنص على تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  هذه اللقاءات ستكون فرصة قيمة لمناقشة المستوى التعليمي للطلاب ، وفتح المجال لأولياء الأمور للالتقاء بمعلمي المواد الدراسية، مما يعزز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز البيئة التعليمية وذلك من أجل مصلحة الطلاب.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد شدد على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمي

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المديريات التعليمية، مع التأكيد على دور مديري المديريات في التعاون المستمر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس لتنفيذ هذه التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  الشكر لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، والذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال الـ 30 عامًا الماضية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، بدور القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم في جميع المحافظات

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بالتنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية، والقيادات التربوية، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية، وذلك لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية في جميع المحافظات.

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