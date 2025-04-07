ماذا حدث في جولة وزير التعليم بمدارس المنوفية اليوم؟| تفاصيل كاملة

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظة المنوفية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وبدأ الوزير جولته بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة "بى العرب الابتدائية بنات" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها 263 طالب وطالبة.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، ومستوى الانضباط العام، وكثافة الحضور الطلابي، كما اطلاع على كراسات الواجبات والحصة.

كما أجرى الوزير حوارات مباشرة مع مدير المدرسة والمعلمين للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، مشيدا بنسبة الحضور، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط.

وتوجه الوزير إلى مدرسة "بى العرب الابتدائية" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتى يبلغ عدد الطلاب بها ٦٣٩ طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع على كراسات الواجبات والحصص ودفاتر المعلمين وكشوفات الحضور والدرجات، كما اطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والفهم، مثمنا ما شهده من تحصيل دراسي للطلاب والاهتمام بتقديم الدعم لتحقيق أقصى استفادة لهم.

كما شملت الجولة تفقد معمل العلوم أثناء حصة العلوم للصف الرابع الابتدائى واطلع الوزير على كراسات الحصة والواجب للطلاب للتحقق من مدى الاستفادة من شرح المعلمة.



وعقب ذلك، توجه الوزير إلى زيارة مدرسة "الشهيد محمد رضا وجيد فراج الإعدادية بنون" التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتى يبلغ عدد الطلاب بها ٥٩٥ طالب.

وقد تفقد الوزير حجرة المعلمين، حيث حرص على فتح حوار مباشر مع المعلمين حول القرارات والآليات المنظمة للعملية التعليمية وهو ما أشاد به المعلمون مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل العلمي، كما اطمأن الوزير على توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة.

كما قام الوزير بتفقد عدد من الفصول الدراسية، تابع خلالها أداء الطلاب والطالبات، واطلع على كراسات الواجبات والحصة، ودفاتر المعلمين، وسجلات الدرجات.

واختتم الوزير جولته التفقدية بمحافظة المنوفية بزيارة مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها ٢٧٨١ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدرسة، واطمأن على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تحصيلهم للدروس من خلال الاطلاع على كراسات الواجبات والحصص، كما أجرى مراجعة شاملة لكشوف درجات الطلاب.

وأشاد الوزير بانتظام الطلاب فى المدرسة، كما أعرب عن تقديره لجهود المعلمين في تقديم الدعم والإشراف على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن ذلك يعد من أبرز عوامل نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفى سياق زيارة الوزير للمدرسة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطلاب، ناقش خلاله تقييماتهم للمناهج ونظام الامتحانات، إضافة إلى تطلعاتهم المستقبلية، حيث أبدى الطلاب تفاعلاً إيجابيًا وطرحوا رؤى طموحة لمستقبلهم التعليمي والمهني.

وتحدث الوزير مع الطلاب حول أهمية دور التكنولوجيا في المستقبل، مشددًا على أن التعلم والتأقلم مع التطورات التكنولوجية أصبحا أمر حتميًا في عصرنا الحالي، موضحا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات متعددة.