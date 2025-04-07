بدور العرض قريبا.. تركي آل الشيخ يروج لفيلم أحمد وأحمد

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، البوستر الرسمي لفيلم “أحمد وأحمد”.

ويعد فيلم “أحمد وأحمد” بطولة الفنان أحمد السقا، وأحمد فهمي، واخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا يشكر تركي آل الشيخ على دعمه في مسلسل العتاولة

حابب اولاً أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر، وإن شاء الله نكون دايمًا عند حسن الظن. وكل الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على دعمهم الدائم والكبير لينا وللعمل.

وتابع :"و ممتن جدًا للمنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح، وأخويا وصديقي أنور الصباح".

السقا يعبر عن سعادته بالعمل مع مخرج المسلسل

وأكمل :"واحب اعبر عن سعادتى بالعمل مع المخرج المتميز أحمد خالد والمؤلف مصطفى جمال هاشم، و مدير التصوير الرائع حسام حبيب وأكيد مفيش احلى من الشغل مع ناس خطيرة و لذيذة زى اخواتى و حبايبى طارق لطفي و زينة و باسم سمره و مدام فيفي عبده و نسرين أمين، وكل كاست العمل".

و ختم :"ربنا يديم المحبة، وكل سنة وانتم طيبين والى اللقاء قريباً على الشاشة الكبيرة".

أبطال مسلسل العتاولة 2

يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.