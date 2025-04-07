قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثواب صيام الست من شوال.. اعرف كم يساوي في الأجر
بعد موجة من الجدل| أصالة تكشف الحقيقة الكاملة حول أنباء حصولها على الجنسية السعودية
وزير السياحة والآثار: الشعب المصري أمن زيارة الرئيس السيسي وماكرون بخان الخليلي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
فخ موت مرعب.. ترامب: قطاع غزة من أخطر بقاع العالم
نشوب حريق هائل داخل مصنع فوم بسوهاج الجديدة
بسبب احتجاجها على دعم إسرائيل.. فصل ابتهال أبو سعدة من شركة مايكروسوفت
بدور العرض قريبا.. تركي آل الشيخ يروج لفيلم أحمد وأحمد
دعاء قبل النوم أمر بترديده الرسول.. اقرأه لأطفالك
رسميا.. برشلونة يعلن انسحابه من اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الإسباني
لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب احتجاجها على دعم إسرائيل.. فصل ابتهال أبو سعدة من شركة مايكروسوفت

ابتهال أبو سعدة
ابتهال أبو سعدة
ناصر السيد

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الإثنين أن عددا من موظفي شركة مايكروسوفت طردوا بعد احتجاجهم في الذكرى الخمسين على عقد لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فصل ابتهال أبو سعد من مايكروسوفت

وأوضحت أسوشيتد برس أن شركة مايكروسوفت طردت موظفين قاطعا احتفال الشركة بالذكرى الخمسين احتجاجا على عملها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمجموعة تمثل العمال.

لم تستجب مايكروسوفت فورًا لطلب التعليق يوم الاثنين.

بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة عندما صعدت مهندسة البرمجيات في مايكروسوفت، ابتهال أبو سعد، إلى منصة كان أحد المسؤولين التنفيذيين يعلن فيها عن ميزات جديدة للمنتج ورؤية طويلة المدى لطموحات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي.

صرخت أبو سعد في وجه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، مصطفى سليمان: "تزعمون أنكم تهتمون باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي". 

احتجاج ابتهال أبو سعد

وأضافت أبو سعدة "لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

أجبر الاحتجاج سليمان على إيقاف حديثه، الذي بُثّ مباشرةً من مقر مايكروسوفت في ريدموند، واشنطن. 

كان من بين المشاركين في الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت، المؤسس المشارك بيل جيتس، والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

قالت سليمان: "شكرًا لاحتجاجكم، أسمعكم". 

وتابعت أبو سعد، صارخةً بأن سليمان و"جميع موظفي مايكروسوفت" ملطخون بالدماء كما ألقت على المنصة كوفية، التي أصبحت رمزًا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن تُخرج من الفعالية.

قاطعت متظاهرة أخرى، وهي موظفة مايكروسوفت فانيا أغراوال، جزءًا لاحقًا من الفعالية.

دُعيت أبو سعد يوم الاثنين إلى مكالمة فيديو مع ممثل الموارد البشرية، حيث أُبلغت بأنه سيتم فصلها فورًا. 

ابتهال أبو سعد فصل ابتهال أبو سعد مايكروسوفت جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية الذكاء الاصطناعي أسلحة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

تعطيل البنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

عطلة بالبنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

جلسة الصلح

خدت حقي وارتضيت.. الشيخ علي جمعة يصلح بين طبيبة الشيخ زايد وأسرة زوجها

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

ترشيحاتنا

الونش

إعلامي : الأهلي لم يتخذ أي خطوة نحو ضم الونش.. وابتعاد مصطفى محمد

الجفالي

موعد عودة الجفالي لمباريات الزمالك

أحمد مصطفى زيزو

مصطفى عبده: على مسئوليتي زيزو وقع للنادي الأهلي

بالصور

أضرار نقص الماء في الجسم .. اعرف الكمية المناسبة يوميا

شرب الماء
شرب الماء
شرب الماء

نوع زيت يدمر الكوليسترول والسكر وخارق في إنقاص الوزن| اكتشفه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد