بسبب احتجاجها على دعم إسرائيل.. فصل ابتهال أبو سعدة من شركة مايكروسوفت

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الإثنين أن عددا من موظفي شركة مايكروسوفت طردوا بعد احتجاجهم في الذكرى الخمسين على عقد لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فصل ابتهال أبو سعد من مايكروسوفت

وأوضحت أسوشيتد برس أن شركة مايكروسوفت طردت موظفين قاطعا احتفال الشركة بالذكرى الخمسين احتجاجا على عملها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمجموعة تمثل العمال.

لم تستجب مايكروسوفت فورًا لطلب التعليق يوم الاثنين.

بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة عندما صعدت مهندسة البرمجيات في مايكروسوفت، ابتهال أبو سعد، إلى منصة كان أحد المسؤولين التنفيذيين يعلن فيها عن ميزات جديدة للمنتج ورؤية طويلة المدى لطموحات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي.

صرخت أبو سعد في وجه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، مصطفى سليمان: "تزعمون أنكم تهتمون باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي".

احتجاج ابتهال أبو سعد

وأضافت أبو سعدة "لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

أجبر الاحتجاج سليمان على إيقاف حديثه، الذي بُثّ مباشرةً من مقر مايكروسوفت في ريدموند، واشنطن.

كان من بين المشاركين في الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت، المؤسس المشارك بيل جيتس، والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

قالت سليمان: "شكرًا لاحتجاجكم، أسمعكم".

وتابعت أبو سعد، صارخةً بأن سليمان و"جميع موظفي مايكروسوفت" ملطخون بالدماء كما ألقت على المنصة كوفية، التي أصبحت رمزًا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن تُخرج من الفعالية.

قاطعت متظاهرة أخرى، وهي موظفة مايكروسوفت فانيا أغراوال، جزءًا لاحقًا من الفعالية.

دُعيت أبو سعد يوم الاثنين إلى مكالمة فيديو مع ممثل الموارد البشرية، حيث أُبلغت بأنه سيتم فصلها فورًا.