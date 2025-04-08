قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: كولر يرغب في الرحيل عن الأهلي
جثـ ـتها تعفنت.. فتاة تتخلص من والدتها بالبحيرة والأهالي يكتشفون الجريمـ ـة بسبب الرائحة
ترامب : سنسمي غزة مدينة الحرية
لا للتهجير.. أحمد موسى يعرض مشهدا لحشود من الأتوبيسات المتجهة إلى رفح
ماركو مراد يعتذر لـناصر ماهر: له عندي حق عرب
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل.. دار الإفتاء تجيب
جنوب السودان تندد بإلغاء واشنطن تأشيرات رعاياها وتصف القرار بغير العادل
براءة ناصر الدسوقي.. محمد رمضان يمازح ياسمين صبري بعد إيقاف مقاضاته
حملة اعتقالات بصنعاء بعد قصف أمريكي لمنازل قيادات حوثية
وزير السياحة والآثار: الشعب المصري أمن زيارة الرئيس السيسي وماكرون بالحسين
توتر في الأجواء .. مالي تُغلق مجالها أمام الطيران الجزائري وسط تصعيد غير مسبوق
تحية نابضة للصداقة.. ماكرون يشكر الرئيس السيسي والمصريين على حسن الاستقبال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياه على الزمن.. إدوار يعلق على صورة لـ أحمد مالك

ادوارد
ادوارد
يارا أمين

نشر الفنان إدوارد صورتين له وللفنان أحمد مالك بنفس الشكل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "سؤال اليوم: مين الممثل اللي في الصورة اللي فوق بيعمل دوري وأنا صغير في فيلم مفيش فايدة أول حرف من اسمه أحمد مالك..ياه على الزمن".

إدوارد يوجّه رسالة إلى محمد سامي 

ووجه الفنان إدوارد رسالة للمخرج محمد سامي بعد إعلان اعتزاله الإخراج، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتعاونه معه في مسلسل «إش إش»الذي عُرض في رمضان الماضي 2025.

ونشر إدوارد صورة تجمعه بـ محمد سامي وعلاء مرسي من كواليس مسلسل«إش إش»، وعلق قائلاَ:"شكرا المخرج المبدع محمد سامي الاخ والصديق على انك دايما بطلع مني قدرات انا نفسي مكنتش اعرف انها جوايا الشغل دايما معاك متعة أن شاء الله ترجع بالسلامة لمكانك انا عارف انها فترة استراحة وهترجع اقوي كمان من الاول بحبك يا صاحبي".


من جانبه، رد المخرج محمد سامي على تعليق إدوارد قائلًا: "أنت جامد يا صاحبي الغالي، جدع، طيب، وموهوب، وأنا بحبك جدًا".

إدوارد أحمد مالك إنستجرام محمد سامي مسلسل «إش إش»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

جلسة الصلح

خدت حقي وارتضيت.. الشيخ علي جمعة يصلح بين طبيبة الشيخ زايد وأسرة زوجها

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر: ملتزمون بتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وزيرة الدولة لوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل

وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية تبدأ زيارة للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يلتقي مغتربي و مغتربات الإسكندرية.. صور

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

أضرار نقص الماء في الجسم .. اعرف الكمية المناسبة يوميا

شرب الماء
شرب الماء
شرب الماء

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد