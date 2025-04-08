ياه على الزمن.. إدوار يعلق على صورة لـ أحمد مالك

نشر الفنان إدوارد صورتين له وللفنان أحمد مالك بنفس الشكل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "سؤال اليوم: مين الممثل اللي في الصورة اللي فوق بيعمل دوري وأنا صغير في فيلم مفيش فايدة أول حرف من اسمه أحمد مالك..ياه على الزمن".

إدوارد يوجّه رسالة إلى محمد سامي

ووجه الفنان إدوارد رسالة للمخرج محمد سامي بعد إعلان اعتزاله الإخراج، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتعاونه معه في مسلسل «إش إش»الذي عُرض في رمضان الماضي 2025.

ونشر إدوارد صورة تجمعه بـ محمد سامي وعلاء مرسي من كواليس مسلسل«إش إش»، وعلق قائلاَ:"شكرا المخرج المبدع محمد سامي الاخ والصديق على انك دايما بطلع مني قدرات انا نفسي مكنتش اعرف انها جوايا الشغل دايما معاك متعة أن شاء الله ترجع بالسلامة لمكانك انا عارف انها فترة استراحة وهترجع اقوي كمان من الاول بحبك يا صاحبي".



من جانبه، رد المخرج محمد سامي على تعليق إدوارد قائلًا: "أنت جامد يا صاحبي الغالي، جدع، طيب، وموهوب، وأنا بحبك جدًا".