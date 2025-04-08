بدون تكاليف.. حيل مبتكرة لتجديد ديكور منزلك

الفخامة لا تعني دائمًا الإسراف في الإنفاق؛ بل غالبًا ما تتعلق بتفاصيل ديكور المنزل واختيار ديكورات وتصميمات مدروسة بعناية.

يمكنك بقليل من الإبداع إضفاء لمسة من الفخامة والرقي على ديكور منزلكِ دون أن تُرهقي ميزانيتكِ.

إعادة الاستخدام

إعادة التدوير والاستخدام ليست مجرد فضيلة، بل يمكن أن تكون لمسةً أنيقةً أيضًا، فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تنجيد كرسي عتيق كان يملكه جدك وإصلاحه ليُضفي عليه لمسةً من الفخامة الكلاسيكية، وبالمثل، يمكن إعادة تشكيل وترتيب بقايا الحجر والرخام ذات الأشكال الغريبة من منزلٍ مُجدد سابقًا.

استخدم المفروشات بشكل مختلف

عزّز أجواء منزلك وديكوراته الداخلية بأثاث ناعم، فكّر في الوسائد، والمساند، والبطانيات، والسجاد، والستائر، وغيرها الكثير من مفارش المائدة المفضلة لديك إلى وسائد الحرير أو الجوت، تُكمّل كل قطعة ديكور منزلك دون تكلفة باهظة.

يُضفي وضع هذه العناصر فوق بعضها لمسةً من الرقيّ ويزيد من عمق الديكور.

إعادة التفكير في مخطط الإضاءة الخاص بك

غالبًا ما تغمر أفخم المنازل بالضوء، عزّز الشعور بالاتساع في منزلك بإدخال المزيد من الضوء الطبيعي، كما يمكنك التفكير في نظام إضاءة متعدد الطبقات لتحسين مظهر منزلك.

استبدل غطاء المصباح القديم أو مصباح الحائط عندما يحتاج منزلك إلى تجديد سريع، ويمكن لمصابيح الحائط، أو مصباح أرضي مميز، أو حتى مصابيح السقف المُدمجة أن تُضفي لمسة راقية دون تكلفة باهظة.