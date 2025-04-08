دراسة تكشف نوعا من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بأسرع وقت

يُعدّ الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا كان هدفك هو التخلص من الوزن الزائد.

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة نُشرت في أبريل 2025 في مجلة حوليات الطب الباطني أن شكلًا محددًا من الصيام المتقطع قد يكون أكثر فعالية من الطريقة التقليدية لتقييد السعرات الحرارية اليومية.

وفقًا للدراسة، يُعدّ نظام الصيام المتقطع 4:3 أفضل من الحميات الغذائية التقليدية، فما هو هذا النظام تحديدًا؟ إنه في الأساس روتين أسبوعي، على عكس نظام تتبع السعرات الحرارية اليومي.

ويتضمن هذا النظام تناول كميات قليلة جدًا من الطعام في ثلاثة أيام من الأسبوع، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأربعة الأخرى.

في أيام الصيام، يستهلك الناس 20% فقط من احتياجاتهم المعتادة من السعرات الحرارية، بينما في أيام عدم الصيام، يتناولون وجبات منتظمة.

أجرى الباحثون فحصًا على 165 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

قُسِّم المشاركون إلى مجموعتين: اتبعت إحداهما نظام الصيام المتقطع 4:3، والتزمت الأخرى بالنظام الغذائي اليومي التقليدي المُقيِّد للسعرات الحرارية، حيث انخفضت السعرات الحرارية بنسبة 34% يوميًا.

وأظهرت النتائج أنه بعد عام واحد، خسر المشاركون الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع 4:3 ما معدله 7.7 كجم (17 رطلاً)، بينما خسرت مجموعة تقييد السعرات الحرارية اليومية حوالي 4.8 كجم (11 رطلاً). تُعد هذه النتائج جوهرية، إذ تُظهر أن الصيام المتقطع ساعد المشاركين على فقدان حوالي 7.6% من وزن أجسامهم، مقارنةً بـ 5% في المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا يوميًا منتظمًا، مما يجعل الصيام المتقطع أكثر فعالية.