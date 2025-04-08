بنسبة 80%.. أسامة عرابي: الأهلي أقرب للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أنه ليس قلقًا من مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن ثقته في قدرة المارد الأحمر على التأهل.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على الهلال السوداني بهدف نظيف وتنتظره مباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط غدًا الثلاثاء.

وقال أسامة عرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نتيجة مباراة الذهاب جيدة وليست سيئة، خاصةً أن الاتحاد الأفريقي لا يزال يعتمد أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار وهذا مؤثر بشكل كبير جدًا.

وأضاف عرابي أن «الأهلي قادر على التأهل وأنا أرى أنه بنسبة 80% هو الأقرب للوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة».

وتابع قائلًا: «مباراة الأهلي أمام الهلال كأنها في ملعب محايد لأن الفريق السوداني سيلعب في موريتانيا وليس في أم درمان، وأرى أن الأهلي قادر على الهجوم والتسجيل هناك».