التشكيل الأقرب للأهلي في مواجهة الهلال السوداني.. مفاجأة كولر

كشف الإعلامي جمال الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” عن التشكيل الأقرب الذي من المتوقع أن يدفع به المدرب السويسري مارسيل كولر.

يأتي ذلك في إطار استعدادات النادي الأهلي لمباراته الحاسمة أمام الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الغندور أن كولر يتجه للتعامل مع اللقاء بتحفظ كبير، خاصة في ظل أهمية المباراة وطبيعتها الحاسمة، ما يدفعه إلى عدم إجراء تغييرات واسعة في التشكيل الأساسي للفريق، مشيرًا إلى أن المدير الفني يفضل الاعتماد على العناصر التي تمتلك خبرة اللعب في مثل هذه المواجهات المصيرية.

وأشار الغندور إلى أن التشكيل المتوقع سيعتمد على محمد الشناوي في حراسة المرمى، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وثقة داخل الملعب، بينما سيتولى قيادة خط الدفاع الرباعي يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، في محاولة لغلق المساحات أمام هجمات الفريق السوداني.

وفي خط الوسط، رجّح الغندور أن يعتمد كولر على الثلاثي مروان عطية، أكرم توفيق، وإمام عاشور، لتأمين منتصف الملعب والربط بين الدفاع والهجوم، مع تقديم الدعم للخط الأمامي.

أما في الشق الهجومي، فأوضح الغندور أن التشكيل الأقرب يضم المغربي أشرف بن شرقي، وحسين الشحات على الأطراف، بينما يتواجد المهاجم وسام أبو علي في قلب الهجوم، ليقود محاولات الأهلي الهجومية بحثًا عن هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الأهلي سيخوض اللقاء بعقلية متزنة، تجمع بين الحذر الدفاعي والرغبة في التسجيل، لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية

وجاء :" التشكيل الأقرب كاملا سيكون كالتالي:- محمد الشناوي - يحي عطية الله – رامي ربيعة – أشرف داري – محمد هاني - مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – حسين الشحات - وسام أبوعلي.