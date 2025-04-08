قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
استيقظت بعد شروق الشمس هل أصلي الصبح أولًا أم سنة الفجر؟.. الأزهر يوضح
فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبت
هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
واشنطن بوست: ماسك يناشد ترمب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
السفير الصيني في روسيا: واشنطن المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية في العالم
الحوثيون: مقتل أحد قيادات جهاز الأمن والمخابرات جراء غارة جوية أمريكية
استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور جراء قصف إسرائيلي لخيمة المراسلين بغزة
التشكيل الأقرب للأهلي في مواجهة الهلال السوداني.. مفاجأة كولر
ترامب يكشف عن محادثات مباشرة مع إيران في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

صرح الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية، بنيامين حداد، أمس الاثنين، بأن بلاده تؤيد الرد على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها ستدعم قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية.


وقال حداد في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "إذا أردنا خفض التصعيد، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إظهار أننا قادرون على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة".
 

وذكرت وكالة أمريكية نقلاً عن وثيقة أمس الاثنين، أن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض رسوم جمركية مضادة على بعض الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في مايو وديسمبر.
 

وعندما سُئل حداد عما إذا كانت فرنسا تؤيد مقترح المفوضية الأوروبية، أجاب حداد بالإيجاب.

الحكومة الفرنسية بنيامين حداد الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

فيلم استنساخ

تأخر تصريح الرقابة.. سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ

ترشيحاتنا

iOS 19

iOS 19 .. مميزات متوقعة في التحديث الجديد لهواتف آيفون

AMD Radeon RX 9070

كرت شاشة AMD Radeon RX 9070 يتفوق على نسخة XT بعد تعديل البيوس

iPhone 16 Pro

تعرف على تكلفة تصنيع آيفون 16 برو.. وكيف ستؤثر تعريفات ترامب الجمركية على السعر؟

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد