كشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهلية

كشفت مباحث ميت غمر بالدقهلية عن هوية شخص عثر على جثمانه بجوار احد الكافتريات بقرية دنديط بميت غمر بالدقهلية ويدعى عصام جودة أحمد عبد الواحد 62 عاما مقيم دنديط حيث تعرض لتعدى من اخرين وبجسده اثار ضرب مبرح.



ولقى شخص مصرعه إثر تعدي عليه من آخرين وسقوطه من إحدى المرتفعات، في إحدى قرى الدقهلية.



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مواطنين بالعثور على جثة اثر سقوطها من علو بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بجوار كافتريا ليالي الحلمية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

