ريال مدريد في ضيافة آرسنال بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يترقّب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية تجمع بين آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وجاء تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد تخطيه غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في مواجهة مثيرة، بينما حجز آرسنال مقعده بسهولة على حساب آيندهوفن الهولندي.

ويحمل ريال مدريد خبرة واسعة وإرثًا تاريخيًا كبيرًا في المسابقة، كونه البطل الحالي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، في حين لا يزال آرسنال يطارد حلمه الأول في الظفر بالكأس ذات الأذنين.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.