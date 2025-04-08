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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025، بعض التغيرات الطفيفة التي دفعت العديد من المواطنين للبحث عن أسعار الدولار والعملات الأخرى عبر محرك البحث «جوجل». 

ووفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، نقدم لكم تحديثًا شاملًا لأسعار العملات اليوم في البنوك والمصارف.

سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي اليوم سعر 51.33 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 51.46 جنيها. 

أسعار العملات الأوروبية والعربية:

اليورو: سجل اليورو 56.29 جنيها للشراء و56.49 جنيها للبيع. 

الجنيه الاسترليني: سجل الجنيه الاسترليني 65.81 جنيها للشراء و66.01 جنيها للبيع. 

الريال السعودي: سجل الريال السعودي 13.66 جنيها للشراء و13.70 جنيها للبيع، ويعد الريال من العملات التي تشهد حركة مستمرة خاصة مع ازدياد الطلب على الحج والعمرة من قبل المصريين.

الدينار الكويتي: سجل الدينار الكويتي 166.75 جنيها للشراء و167.25 جنيها للبيع. 

الدرهم الإماراتي: سجل الدرهم الإماراتي 13.97 جنيها للشراء و14.01 جنيها للبيع. 

تأثير التغيرات في أسعار العملات على الاقتصاد المصري: إن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية تؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر على سبيل المثال:

السياحة: يرتبط سعر الدولار ارتباطًا وثيقًا بصناعة السياحة في مصر، حيث يعتمد العديد من السائحين على صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال زيارتهم.

السلع المستوردة: أسعار السلع المستوردة تتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار والريال السعودي، حيث تزداد تكلفة المنتجات المستوردة مع ارتفاع قيمة الدولار.

الاستثمار الأجنبي: تشهد معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر تغييرات في حال وجود تذبذب كبير في أسعار العملات، حيث يميل المستثمرون إلى اختيار السوق الأكثر استقرارًا.

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