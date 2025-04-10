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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي

400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي
400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي
أحمد عفيفي

تستعد وزارة الإسكان لـ الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر طرح 400 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

شقق الإسكان الاجتماعي

تضم شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد، العديد من الوحدات السكنية التي تستهدف المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل بـ أسعار مناسبة تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية.

موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في شهر يونيو 2025 المقبل، ويتم الإعلان عن كافة تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد من شروط الحجز، المستندات المطلوبة، موعد سحب كراسات الشروط، والكشف عن الجدول الزمني المتوقع لتسليم الوحدات السكنية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

وتكون شروط حجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد مشابهة للمشروعات السابقة، وهي كالآتي::

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب الالتزام بسداد مقدم جدية الحجز.

- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا.

- يجب عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة سابقا.

- يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم متوافقًا مع الحدود المحددة من قبل الوزارة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وتتواجد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد في العديد من المحافظات والمدن الجديدة، وهم كالآتي:

- مدينة حدائق أكتوبر.

- مدينة أكتوبر الجديدة

- مدينة بدر

- مدينة العبور

- العاشر من رمضان

- مدينة السادات

- برج العرب الجديدة

- أسيوط الجديدة

- سوهاج الجديدة

- قنا

- المنيا

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد ما بين 350 لـ 500 ألف جنيه.

ويتم توفير تمويل عقاري مدعوم من الدولة، بحيث يتم تقسيط ثمن الوحدة على فترة تمتد إلى 20 أو 30 عاما.

ومنح الأولوية في تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالطرح الجديد للأسر الأكثر احتياجا « الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمطلقات».

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