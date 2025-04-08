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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة
عبد العزيز جمال

تواصل أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة في سوق الصاغة بمنتصف التعاملات ، تزامنًا مع تحركات عالمية في سعر الأوقية وتزايد الطلب محليًا. 

وتشير آخر التحديثات إلى ارتفاع أسعار مختلف الأعيرة بشكل جماعي، وهو ما دفع العديد من المواطنين والتجار إلى البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة مع بداية تعاملات الثلاثاء الموافق 8/4/2025.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8/4/2025

مع حلول منتصف اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5011 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن آخر تحديث.

أما سعر الذهب 8/4/2025 لعيار 22، فقد بلغ 4594 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء، محققًا نفس الزيادة بقيمة 6 جنيهات.

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سعر الذهب اليوم عيار 18

لم يكن عيار 18 بمنأى عن الارتفاع، حيث سجل 3759 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق الذي سجّل 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء. 

ويُعد عيار 18 من الأعيرة التي يزداد الإقبال عليها نظرًا لأسعاره الأقل مقارنة بالعيارات الأعلى.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا واستخدامًا في السوق المصرية، وقد بلغ سعره اليوم 4385 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديث الأمس. 

وبالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية، فإنها تختلف حسب المنطقة والتاجر وطبيعة المشغولات، لكنها تتراوح ما بين 100و 250 جنيهًا للجرام الواحد، ما يجعل السعر النهائي لعيار 21 يصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 4500 جنيه للجرام بعد إضافة المصنعية والضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

بالنسبة لأعلى الأعيرة النقية، فقد بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5011 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء، ليعكس الزيادة المتواصلة في السوق والتي ترتبط غالبًا بأسعار الأوقية العالمية وحركة الدولار أمام الجنيه.

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سعر الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2923 جنيهًا للبيع و2907 جنيهًا للشراء، بزيادة 4 جنيهات عن تحديث الأمس.

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 12 نحو 2506 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2 جنيه عن السعر السابق.

أما الأوقية، فشهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة لتصل إلى 155873 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء، بزيادة 177 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35080 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 40 جنيهًا.

أسعار الذهب للأوزان المختلفة من عيار 21

1 جرام: 4385 جنيهًا للبيع

5 جرامات: 21925 جنيهًا

10 جرامات: 43850 جنيهًا

25 جرامًا: 109625 جنيهًا

50 جرامًا: 219250 جنيهًا

100 جرام: 438500 جنيهًا

150 جرامًا: 657750 جنيهًا

200 جرام: 877000 جنيهًا

250 جرامًا: 1096250 جنيهًا

وتتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل، منها العرض والطلب محليًا، وسعر الدولار عالميًا، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية، ما يجعلها في حالة تذبذب مستمرة تتطلب المتابعة الدقيقة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

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