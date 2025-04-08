شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 حالة من الاستقرار، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر 363.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

بالنسبة للذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 336.50 درهم، أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي، فقد سجل 322.75 درهم.

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم

عيار الذهب سعر البيع عيار 24 363.50 درهم عيار 22 336.50 درهم عيار 21 322.75 درهم عيار 18 276.50 درهم عيار 14 214.00 درهم عيار 12 183.50 درهم الاونصة 11306.00 درهم الجنيه الذهب 2582.00 درهم الأونصة بالدولار 2980.63 دولار

سجل الذهب عيار 18 سعر 276.50 درهم، في حين بلغ الذهب عيار 14 مستوى 214.00 درهم، بينما جاء سعر الذهب عيار 12 عند 183.50 درهم.

سعر الأونصة والجنيه الذهب

وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 11306.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2582.00 درهم، مما يعكس استمرار الاهتمام بالذهب كملاذ آمن وسط تقلبات السوق الاقتصادية.