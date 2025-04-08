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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8-4-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 حالة من الاستقرار، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر 363.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

بالنسبة للذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 336.50 درهم، أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الإماراتي، فقد سجل 322.75 درهم.

أسعار أعيرة الذهب في الإمارات اليوم

عيار الذهبسعر البيع 
عيار 24363.50 درهم 
عيار 22336.50 درهم 
عيار 21322.75 درهم 
عيار 18276.50 درهم 
عيار 14214.00 درهم 
عيار 12183.50 درهم 
الاونصة11306.00 درهم 
الجنيه الذهب2582.00 درهم 
الأونصة بالدولار2980.63 دولار

سجل الذهب عيار 18 سعر 276.50 درهم، في حين بلغ الذهب عيار 14 مستوى 214.00 درهم، بينما جاء سعر الذهب عيار 12 عند 183.50 درهم.

سعر الأونصة والجنيه الذهب

وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 11306.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2582.00 درهم، مما يعكس استمرار الاهتمام بالذهب كملاذ آمن وسط تقلبات السوق الاقتصادية.

 

في الإمارات في الإمارات اليوم الثلاثاء في الإمارات اليوم الثلاثاء 8 4 2025 سعر الأونصة والجنيه الذهب

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