إمبابي يكشف السبب الرئيسي لزيادة أسعار الذهب |فيديو

كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، أن السوق المحلى للذهب أصبح مرتبطا بالسوق العالمي، موضحا أن هناك فترة لم يكن هناك ترابط بين السوق المحلى والعالمي في أسعار الذهب.

وأضاف “إمبابي” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور” الفضائية، أن سبب إرتفاع أسعار الذهب في مصر هو إرتفاع سعر الذهب في السوق العالمي، مشيرا إلى أن منذ ولاية ترامب للولايات المتحدة الأمريكية والذهب وصل لقمم تاريخية لم يصل إليها من قبل.

وتابع المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، أن مع كل قرار يأخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترفع سعر الذهب العالمي مقابل تلك القرار.