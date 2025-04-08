الجيش الملكي يحرز هدفه الأول في بيراميدز

أحرز نادي الجيش الملكي الهدف الاول له في شباك ضيفه بيراميدز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الاول، من إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الجيش الملكي الأول من خلال تمريرة من خالد آيت أورخان إلى اللاعب رقم 7 يوسف الفحلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

تعرض لاعبو وبعثة نادي بيراميدز لاستفزازات وضرب ألعاب نارية ومقذوفات نارية وزجاجات المياه لحظة دخول الفريق لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لمباراة الحيش الملكي.

واضطر لاعبو بيراميدز للخروج أكثر من مرة خارج الملعب في ظل خروج الجماهير الكبير عن النص، وتعرض أكثر من لاعب من بينهم مهند لاشين للإصابة جراء مقذوف ناري سقط داخل الملعب.

وأثبتت بعثة بيراميدز ما تعرض له الفريق مع مسئولي الكاف والأمن مع تقديم شكوى رسمية فيما حدث وتعرض اللاعبين للإصابات بعد الاعتداء عليهم بالألعاب النارية.