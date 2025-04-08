80 دقيقة.. أرسنال يهين ريال مدريد بثلاثية في ملعب الإمارات

تفوق أرسنال على ضيفه ريال مدريد 3-0 مع مرور 80 دقيقة من عمر اللقاء المقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ديكلان رايس بالهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع، ثم أضاف رايس الهدف الثاني بنفس السيناريو في الدقيقة 70.

ووقع ميكيل ميرينو على ثالث أهداف أرسنال في الدقيقة 75، ليزيد أوجاع ريال مدريد.

أرسنال ضد ريال مدريد

أرسنال كان الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح ريال مدريد.

وسدد أرسنال 5 تسديدات منها 4 على المرمى، بينما سدد ريال مدريد 6 تصويبات منها 2 فقط بين القائمين والعارضة.

وجاء تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور؛ بعد تخطيه غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في مواجهة مثيرة، بينما حجز أرسنال مقعده بسهولة على حساب آيندهوفن الهولندي.

ويحمل ريال مدريد خبرة واسعة وإرثًا تاريخيًا كبيرًا في المسابقة، كونه البطل الحالي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، في حين لا يزال أرسنال يطارد حلمه الأول في الظفر بالكأس ذات الأذنين.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.