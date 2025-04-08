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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس الأوبرا ينعى حفيد فنان الشعب سيد درويش

حسن البحر درويش
حسن البحر درويش
شروق سلامة

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من إبريل  داعياً الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

يشار أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش وقد رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى والإنساني ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادى سبورتنج منذ عام١٩٩٧ الذى قاده لسنوات طويلة وقدم حفلات ناجحة فى الإسكندرية وكافة المحافظات وكان له دوراً هاماً فى الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال . 

حسن البحر

وكان قد رحل عن عالمنا اليوم حسن البحر درويش الشقيق الأكبر للفنان إيمان البحر درويش وحفيد الفنان الراحل سيد درويش.

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء من مسجد المواساة بمدينة الأسكندرية ويقام العزاء بعد المغرب بنادي الفتح بقاعة الشهداء بالمنطقة الشمالية العسكرية كما أعلنت الصفحة الرسمية لكورال سيد درويش بالأسكندرية عبر موقع فيسبوك.

دار الأوبرا المصرية رئيس دار الأوبرا المصرية حسن البحر

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