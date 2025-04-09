«المركزي المصري» يحفّز البنوك لتوسيع قاعدة العُملاء بمنتجات مبتكرة

تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تركز تكليفات البنك المركزي لنحو 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.

تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.

وخلال الأسبوع الجاري، احتفل أحد المصارف العربية العاملة في السوق المصرية بنظام التمويل الإسلامي، بحصوله على شهادة ISO 9001:2015 في مجال إدارة الخدمات المصرفية.

وكشفت تقارير صادرة عن المصرف أن التقييم يتوافق مع إجراءات تحسين الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وتطويرها بصورة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

ويُعد التقييم الممنوح للمصرف، ضمن البنوك العاملة في مصر، بمثابة إشادة بالجهاز المصرفي المصري، ويعزز الثقة في مستوى أدائه.

ويعتمد أداء البنوك في مصر على التطوير المستمر للخدمات المقدمة، والتي ترتكز على التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الربحية.