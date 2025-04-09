قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تراجعه أمس .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
فضيحة دولية.. الرئيس الأوكراني: أسرى صينيون في صفوف الجيش الروسي بدونيتسك
«انت ملبوس مش طبيعي» .. بدرية طلبة توجّه رسالة لفتحى عبد الوهاب
والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير
تحت الـ 80 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 9-4-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء
دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمستشفى خاص بالمنيا
هل تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟.. الإفتاء تجيب
كفّي نفسك الأول .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على ميدو
إعلامي: محمد عبد المنعم لن ينضم للأهلي.. ولاعب مفاجأة على ردار الأحمر
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«المركزي المصري» يحفّز البنوك لتوسيع قاعدة العُملاء بمنتجات مبتكرة

البنك المركزي
البنك المركزي

تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تركز تكليفات البنك المركزي لنحو 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.

تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.

وخلال الأسبوع الجاري، احتفل أحد المصارف العربية العاملة في السوق المصرية بنظام التمويل الإسلامي، بحصوله على شهادة ISO 9001:2015 في مجال إدارة الخدمات المصرفية.

وكشفت تقارير صادرة عن المصرف أن التقييم يتوافق مع إجراءات تحسين الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وتطويرها بصورة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

ويُعد التقييم الممنوح للمصرف، ضمن البنوك العاملة في مصر، بمثابة إشادة بالجهاز المصرفي المصري، ويعزز الثقة في مستوى أدائه.

ويعتمد أداء البنوك في مصر على التطوير المستمر للخدمات المقدمة، والتي ترتكز على التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الربحية.

البنوك البنك المركزي المصري الخدمات البنكية التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

حالة الطقس غدا

تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة

زيزو

مصدر بنادي الزمالك: زيزو لن يلعب للفريق مجددا واللاعب أنهي كل شيء

وزير التربية والتعليم

أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

ترشيحاتنا

حادث تصادم بقنا

دون إصابات.. تصادم بين جرار قصب وسيارة دقيق بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا|شاهد

محكمة الأسرة

زوج يطلب الطلاق من زوجته في محكمة الأسرة بالتجمع: بتضربني ومش قادر أعيش معاها

الفنان محسن منصور

سبّاك وكان مروّح من شغله.. تفاصيل دهـ.ـس ابن الفنان محسن منصور لشاب في أكتوبر

بالصور

طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر.. نصائح فعّالة ومُجرّبة

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

تحت إشراف الطبيب.. نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة

عيب قاتل في سيارة كورفيت الجديدة من شيفروليه | تفاصيل

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد