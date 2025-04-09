حسين علي: مشكلة الزمالك «الإدارية والمادية» سبب في عدم انتقالي للأبيض

كشف حسين علي، لاعب الأهلي وبتروجيت الأسبق، التفاصيل التي أدت إلى انتقاله إلى النادي الأهلي في عام 2009 بدلًا من انضمامه لنادي الزمالك.

وقال حسين علي، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك فاوضني في البداية للانضمام له لكن الزمالك مشكلته كانت لديه أزمة إدارية ومادية وكانت مفاوضاته تسير مع نادي بتروجت ببطئ».

وأضاف حسين علي: «الزمالك وضع وصولات أمانة ضمن العقود قبل أن أوقعها للانضمام للنادي».

وأشار حسين علي إلى أن سبب تغيير وجهته بالانضمام للأهلي بدلًا من الزمالك، هو أن البرتغالي مانوزيل جوزيه أبلغه أنه طلبه بالاسم للانضمام إلى الأهلي.