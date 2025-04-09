بمنزل الخطيب.. إبراهيم فايق يكشف كواليس جديدة بشأن توقيع زيزو للأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس جديدة حول انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك للأهلي.

وقال إبراهيم فايق عبر تصريحات تلفزيونية: "تحرك الأهلي لضم زيزو بدأ في نصف شهر يناير الماضي، وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نادر شوقي وكيل اللاعبين بالتواصل مع زيزو ووالده لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وتابع: "وانتهى الأمر بتوقيع زيزو على عقود الانتقال إلى الأهلي في منزل محمود الخطيب، بعقد لمدة 4 سنوات، وبمبلغ يقارب الـ400 مليون جنيه".

تصريحات والد زيزو

وكان قد هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وقال إنه مجلس غير قادر على تحمل المسئولية، مضيفًا: "هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج مرة أخرى إلى النادي".

وتابع: "هذا المجلس تعامل بإهانة مع إبني وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبّه، وبالعامية كدة داسو على كرامته".

وأضاف مصطفى زيزو في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه بالعامية كده خاف من غضب الجماهير وقلت له نصًا زيزو شاري الزمالك خد قرار وجدد ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة ".