نشرة أخبار العالم | رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ.. ماكرون يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري بطريقة خاصة.. والمبعوث الأمريكي يعتزم زيارة إيران.. أسرى صينيون في صفوف الجيش الروسي بدونيتسك

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ترامب

بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية على أكثر من 60 دولة

دخلت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية تاريخية على عشرات الدول.

يقول ترامب إن الرسوم الجمركية ستُنعش الاقتصاد الأمريكي وتُرسي نظامًا عالميًا أكثر عدلً.. بينما يقول الاقتصاديون والمديرون التنفيذيون إنها ستُفكك التحالفات العالمية وتُؤدي إلى ركود اقتصادي مؤلم، بحسب ما أورده موقع أكسيوس.

في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية متبادلة على حوالي 60 دولة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% التي بدأت تحصيلها يوم السبت الماضي.

مصرع 79 شخصًا عقب انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان

شهدت الدومينيكان حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 79 شخصًا بعد انهيار سقف ملهى ليلي، بمن فيهم نجم سابق في دوري البيسبول أوكتافيو دوتيل، عندما انهار السقف.

كان مغني الميرينجي الدومينيكي الشهير روبي بيريز، الذي كان على خشبة المسرح في ملهى جيت سيت الليلي الشهير عندما انهار السقف بعد منتصف الليل بقليل، أحد المحاصرين في الكارثة.

وقال عمال الطوارئ إن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا كان من بين عشرات الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وسُمع بعضهم يصرخون طلبًا للمساعدة.

زلزال يضرب تايوان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة ييلان الريفية شمال شرق تايوان اليوم الأربعاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي هز المباني في العاصمة تايبيه، كان على عمق 72.4 كيلومترًا (45 ميلًا)، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

تقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهي معرضة للزلازل.

أسرى صينيون في صفوف الجيش الروسي بدونيتسك

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن مواطنين صينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي قد أُسروا في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة دونيتسك حصلت على وثائق تعود لهؤلاء المواطنين الصينيين، من بينها بطاقاتهم المصرفية وبياناتهم الشخصية، وذلك بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال زيلينسكي في منشور على "تيليغرام": "لدينا معلومات تفيد بوجود عدد أكبر بكثير من المواطنين الصينيين في وحدات المحتل. نحن نكشف الآن جميع الحقائق".

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.

وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.

واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.

ماكرون في القاهرة

ماكرون يوجّه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري على الاستقبال الحار الذي وجده خلال زيارته إلى مصر والتي استغرقت ثلاثة أيام.

ونشر الرئيس الفرنسي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال فيه باللغة العربية "شكرًا جزيلاً الرئيس السيسي.. شكراً جزيلاً للمصريين".

وعلّق “ماكرون” على مقطع الفيديو قائلًا "أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة، رأيت فيها نبض القلوب في ترحيبكم الكريم في قوة تعاوننا في الدعم الذي نقدمه معًا لأهالي غزة في العريش، حيث يقاوم الأمل الألم شكرًا لكم تحيا الصداقة بين شعبينا!".

مصرع وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أن حادث إطلاق نار في ولاية فيرجينيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرون في إطلاق النار الذي وقع بشارع ضاحية خارج مدينة فريدريكسبيرج بولاية فرجينيا، مساء الثلاثاء.

وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة سبوتسيلفانيا، فإن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 5:30 مساءً بالقرب من أولد جرينتش سيركل، وهو شارع يضم منازل صغيرة في مقاطعة سبوتسيلفانيا، على بُعد حوالي 60 ميلاً جنوب غرب واشنطن العاصمة، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

إدارة ترامب تبدأ في فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 104%

تُنفذ إدارة ترامب تهديدها بإضافة رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الصينية، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة بنسبة 34%، مما يرفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 104%.

تدخل الرسوم الجمركية الجديدة الباهظة على الصين و184 شريكًا تجاريًا آخر للولايات المتحدة حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

أورتاجوس

أورتاجوس: الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله

أكدت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله المتمركز في الجنوب.

وقالت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

وأشارت أورتاجوس في حوار مع سكاي نيوز عربية إلى أن "نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران".

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيذهب إلى إيران في هذه الحالة

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مبعوث واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أرسل إلى إيران عبر سلطنة عُمان رسائل يحث فيها على إجراء محادثات مباشرة.

وأوضحت واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكي لم تكشف هويته أنه إذا لم تكن المحادثات مباشرة السبت المقبل لن يذهب ويتكوف إلى سلطنة عُمان.