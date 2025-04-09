رئيس إندونيسيا: نحن على استعداد لإيواء مصابين وأيتام من غزة مؤقتا

قال الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو اليوم الأربعاء، إن بلاده على استعداد لإيواء المصابين والأيتام المتضررين من الحرب في قطاع غزة بشكل مؤقت، وذلك في مستهل جولة له في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.



وأضاف سوبيانتو - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه وجه وزير خارجيته بإجراء مناقشات بشكل سريع مع الجانب الفلسطيني والأطراف الأخرى حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين إلى إندونيسيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتألف الدفعة الأولى من ألف شخص.

وأكد أنه سيتم استضافة الفلسطينيين بشكل مؤقت لحين تعافيهم تماما وإلى أن يصبح الوضع في غزة آمنا للعودة، موضحا أن بلاده ترغب في تعزيز دورها في السعي للتوصل إلى حل للصراع في قطاع غزة.