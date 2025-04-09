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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج 6 جثث ومصاب.. محافظ أسيوط يتابع جهود الإنقاذ أسفل أنقاض المنزل المنهار

محافظ أسيوط يتابع أعمال البحث عن سكان المنزل المنهار أسفل الانقاض
محافظ أسيوط يتابع أعمال البحث عن سكان المنزل المنهار أسفل الانقاض
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع انهيار عقار قديم مكون من ٤ طوابق بحي شرق مدينة أسيوط ، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، وتم استخراج ٦ جثث وإصابة شخص وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، وجار البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

صادر له قرار إزالة 

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم صادر له قرار إزالة ومكون من ٤ طوابق بشارع فاروق كدواني بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

استخراج ٦ جثث 

وأكد المحافظ أنه فور تلقى البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور يحيى ابو رحمة مدير الازمات بالمحافظة ومركز السيطرة وكافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات حي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، 

وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج ٦ جثث وإصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام .

أسيوط محافظ أسيوط انهيار عقار جهود الإنقاذ استخراج ٦ جثث البحث عن ناجين قرار ازالة

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