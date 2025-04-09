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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة المطاعم السياحية تعقد دورة تدريبية في صحة وسلامة الغذاء

غرقة المنشآت والمطاعم السياحية
غرقة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

أكد ياسر التاجورى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أهمية التدريب الحديث، الذى يُعد أحد العوامل الأساسية في تطوير منظمومة عمل المنشآت والمطاعم السياحية.

وقال رئيس الغرفة في بيان صحفى، إن تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

المنشآت والمطاعم السياحية 

وأضاف التاجورى ، أن التدريب الحديث ، يساعد  في إكساب الموظفين المهارات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية، كما يساهم في تعزيز مهارات التعامل مع العملاء، مما يؤدي إلى تجربة ضيافة مميزة.

وأشار إلى إنه في هذا الإطار فإن الغرفة نظمت دورة تدريبية متخصصة في “صحة وسلامة الغذاء - HACCP” على مستوى المدير، لمدة ثلاثة أيام، وتناولت الأسس والمفاهيم الرئيسية لنظام HACCP، وكيفية تطبيقه لضمان سلامة الأغذية، إضافة إلى تدريب المشاركين على تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة داخل المنشآت السياحية.

وأكد التاجورى، أن الدورة شهدت تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث تم تقديم تدريبات عملية ودراسات حالة لتعزيز الفهم والتطبيق الفعلي لمعايير السلامة الغذائية.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لتعزيز معايير السلامة الغذائية ،ورفع كفاءة العاملين في المطاعم والمنشآت السياحية، بما يتماشى مع أحدث النظم والتشريعات العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وأعلن رئيس الغرفة، عن عقد وتنظيم  العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة،  بهدف تطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة والسياحة.

ياسر التاجورى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية تطوير منظمومة عمل المنشآت والمطاعم السياحية السياحة

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