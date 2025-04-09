أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مسنة الدرب الأحمر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسنة في العقد السابع من العمر داخل منزلها بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة مسنة ستينية داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة سيدة مسنة في العقد السابع من العمر ترتدي كامل ملابسها وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.