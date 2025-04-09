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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
محمد صبيح

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 38206 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13577 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 8867 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11007 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.965 مليون وثيقة بدلًا من 1.945 مليون وثيقة.

البورصة المصرية إيجي إكس 30 مؤشر الشريعة الإسلامية إيجي إكس 100 إيجي إكس 70

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